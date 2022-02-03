Финансист Корнейчук рассказал, что ждет рубль в феврале

Москва, 3 февраля. Геополитическая обстановка останется нестабильной и будет провоцировать высокую волатильность рубля, рассказал «Российской газете» преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Несмотря на риски, санкционная риторика в отношении России перестала быть новостью. США вновь не раскрывают детали ограничительных мер, поскольку не хотят, чтобы РФ успела подготовиться. В целом реакция рынка на происходящее довольно спокойная, несмотря на нестабильность во второй половине января.

Поведение российской валюты на рынке будет определяться двумя группами факторов. Положительное влияние окажут значительные золотовалютные резервы, положительный внешнеторговый баланс, высокие цены на энергоресурсы, повышенная ключевая ставка ЦБ и период уплаты налоговых платежей и акцизов.

Негативное влияние окажут рост заболеваемости коронавирусом и распространение нового штамма «Омикрон», сокращение Федрезервом США выкупаемых активов и повышение ключевой ставки, падение доли иностранных инвесторов и новостные «шоки», подчеркнул специалист. С учетом проведенного анализа можно предположить, что доллар будет колебаться в районе 75-77 рублей, а евро — 85-87 рублей.

Вице-президент аналитической компании «Борселл» Ольга Веретенникова ранее заявила, что изъятие активов со стороны ФРС США приведет к полномасштабной коррекции рынка. Кроме того, такой сценарий спровоцирует укрепление курса доллара.