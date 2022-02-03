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Граждане Мали связали деятельность российских специалистов с «новой эрой освобождения Африки»

Весь мир
Граждане Мали связали деятельность российских специалистов с «новой эрой освобождения Африки»
Pr Scr telegra.ph  /  ДипломатЪ

Бамако, 3 февраля. Жители Мали обсудили в социальных сетях попытку государственного переворота в Гвинее-Бисау.

Первого февраля в столице бывшей португальской колонии произошла перестрелка возле правительственного дворца. Местные информационные агентства назвали происходящее госпереворотом.

По мнению граждан, освободительное движение в Африке набирает обороты благодаря деятельности российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Малийцы считают, что отечественные специалисты невольно запустили «тренд», который в ближайшее время охватит большую часть континента.

«В Гвинее-Бисау идет переворот! Попытка или успех? В этот вторник, 1 февраля, прозвучали выстрелы во Дворце правительства на пленарном заседании Совета министров. Что объясняет многочисленные перевороты? Мали, Гвинея, Буркина-Фасо, а теперь и Гвинея-Бисау. Наступила новая эра освобождения Африки!»

Ранее жители Сенегала вышли на массовый митинг в поддержку временного правительства Мали. Граждане призвали лидеров Экономического сообщества стран Западной Африки отменить санкции против Бамако.

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африка мали гвинея-бисау
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