Граждане Мали связали деятельность российских специалистов с «новой эрой освобождения Африки»

Бамако, 3 февраля. Жители Мали обсудили в социальных сетях попытку государственного переворота в Гвинее-Бисау.

Après le #Mali, la #Guinée et le #Burkina Faso, c'est au tour de la #GuineeBissau. Le mouvement de libération en Afrique prend de l'ampleur. pic.twitter.com/d5YIumgTTT — Dia Diarra (@DiaDiarra6) February 1, 2022

Первого февраля в столице бывшей португальской колонии произошла перестрелка возле правительственного дворца. Местные информационные агентства назвали происходящее госпереворотом.

По мнению граждан, освободительное движение в Африке набирает обороты благодаря деятельности российских инструкторов, которых западные СМИ связывают с «ЧВК Вагнера». Малийцы считают, что отечественные специалисты невольно запустили «тренд», который в ближайшее время охватит большую часть континента.

«В Гвинее-Бисау идет переворот! Попытка или успех? В этот вторник, 1 февраля, прозвучали выстрелы во Дворце правительства на пленарном заседании Совета министров. Что объясняет многочисленные перевороты? Мали, Гвинея, Буркина-Фасо, а теперь и Гвинея-Бисау. Наступила новая эра освобождения Африки!»

Ранее жители Сенегала вышли на массовый митинг в поддержку временного правительства Мали. Граждане призвали лидеров Экономического сообщества стран Западной Африки отменить санкции против Бамако.