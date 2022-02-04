Ультиматум России запустил необратимый процесс в США и Европе

Россия сделала США предложение по безопасности в Европе, которое перевернуло весь западный мир. С таким заявлением выступил российский политолог-американист, специалист по военно-политическим вопросам национальной безопасности России, военной и внешней политики США, кандидат политических наук, профессор НИУ ВШЭ Дмитрий Евстафьев.

Россия все сделала правильно, когда сделала Соединенным Штатам предложение, от которого трудно отказаться, считает политолог. По его словам, ультиматум России вызвал истерику в США и ЕС, поскольку он вызвал эффект «палочки, которой ткнули в муравейник».

«Я пришел к выводу, что Россия все правильно сделала. Потому что наше предложение, от которого крайне трудно отказаться, его еще некоторые называют ультиматумом, — палочка, которой ткнули в муравейник. Вы заметьте, как после этого все поплыло. Начались внутренние дрязги в американской администрации, как поплыл их интеллектуальный уровень — ведь они до сих пор не могут объяснить, что происходит. Началась также надуманная истерика», — сказал эксперт в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым».

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Дмитрий Евстафьев считает, что ультиматум России по безопасности в Европе перевернул весь западный мир и показал то, насколько деградировали иностранные элиты. По его мнению, сейчас настало такое время, когда президентом фактически любого западного государства может стать «человек с улицы».

«Вы посмотрите, что сегодня мы имеем на Западе. В США после Джо Байдена президентом снова может стать Дональд Трамп, чего невозможно было раньше себе представить. После Энтони Блинкена госсекретарем США может стать абсолютно любой. После Бориса Джонсона премьер-министром Великобритании может стать абсолютно любой человек. После Владимира Зеленского президента Украины можно найти на улице. Ключевым фактом является то, что сегодня прозападные и западные элиты деградировали до такой степени, что президентами, лидерами и руководителями может быть кто угодно с крайне низким уровнем образования».

Бывший американский президент Дональд Трамп указал на огромную скорость, с которой США «катятся к чертям» при Джо Байдене. Он напомнил о поражении Соединенных Штатов и их хаотическом отступлении в Афганистане, что безусловно является политической катастрофой для нынешнего лидера страны. Также он указал на его провалы в экономике.