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Компания Toyota разработала прототип Supra с безопасным дрифтом

Экономика
Компания Toyota разработала прототип Supra с безопасным дрифтом
wikipedia.org  /  Thesupermat / CC BY-SA 4.0

Тойота, 3 февраля. Автомобилестроительная компания из Японии презентовала функцию автономного дрифта для снижения вероятности попадания в аварию. Соответствующей информацией делится издание CNet.

Технология автономного дрифта, разработанная компанией Toyota, позволяет машине специально уходить в контролируемый занос для того, чтобы не попасть в ДТП.

По мнению экспертов исследовательского института Toyota, дрифт представляет собой технику контролируемого заноса транспортного средства для проезда поворотов, которая может быть полезна при попытке безболезненно пройти опасный участок. Инженеры предприятия представили прототип седана Supra, в который встроили подобную возможность.

Машина отличается от классической Supra тем, что в экстремальных ситуациях для того, чтобы водитель не стал жертвой ДТП, автоматически включает режим дрифта. Это позволит рядовым автолюбителям безопасно преодолевать рискованные повороты. Машина снабжается системами дроссельной заслонки, рулевым управлением, секвентальной КПП и опцией торможения каждого колеса в отдельности. Вся система находится под контролем компьютера, который каждые 1/20 секунды вычисляет наиболее безопасную траекторию прохождения поворота.

Спортсмен Евгений Новокшонов недавно обновил мировой рекорд по длительности заезда в управляемом заносе. Гонщик сумел пройти свыше 420 километров, дрифтуя 17 часов и 34 минуты. Его заезд показывали в прямом эфире на видеохостинге YouTube. Рекорд был установлен на машине «ВАЗ-2106».

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