Аналитик Литовкин: маневры десантных кораблей ВМФ РФ в Ла-Манше до ужаса напугали НАТО

Москва, 3 февраля. Россия обладает внушительными боевыми возможностями, именно поэтому на Западе вызвал переполох проход отряда кораблей российского ВМФ через Ла-Манш, заявил капитан 3-го ранга запаса Дмитрий Литовкин.

Отметим, что в середине января у берегов Франции и Британии были замечены пять боевых единиц ВМФ РФ. По данным иностранных СМИ, их присутствие в регионе вызвало настоящий переполох на Западе. Литовкин объяснил нервную реакцию НАТО на появление российских кораблей в Ла-Манше. По его словам, маневры БДК до ужаса напугали иностранных военных, потому что те осведомлены об их возможностях.

На Западе всегда с ужасом наблюдают за маневрами больших десантных кораблей . Эксперт отметил, что российский ВМФ при необходимости может развернуть крупную группировку войск в любой точке мира за очень короткое время. Именно поэтому остальные страны очень внимательно следят за перемещением ее флота.

«Наличие плюс к этому десантного флота — это большой карт-бланш, и очень хорошо, что Россия развивает направление этих кораблей», — отметил аналитик.

Ранее сообщалось, что ВМС США располагают большим количеством боевых кораблей, но они не могут угрожать России. Кроме того, американский флот испытывает серьезные проблемы с модернизацией своих боевых единиц из-за нехватки финансирования, передает «Царьград».