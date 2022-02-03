Российский бюджет получит в феврале 709,6 млрд рублей от нефтегазовых доходов

Москва, 3 февраля. Бюджет России в феврале 2022 года дополнительно получит 709,6 млрд рублей за счет нефтегазовых доходов, сообщили в министерстве финансов.

Страны — участники ОПЕК+ ранее согласовали план увеличения добычи черного золота на 400 тысяч баррелей в сутки в марте. Встреча длилась всего 20 минут и стала рекордно короткой за все время проведения переговоров. Очередное заседание, на котором обсудят объемы добываемой нефти, состоится 2 марта.

Вице-премьер Александр Новак, комментируя итоги соглашения, отметил, что РФ восстановит добычу нефти на 90% от объемов, сокращенных в мае 2020 года. Тогда рынок обвалился, а котировки опустились до отрицательных значений. В пандемийный год российская сторона сократила объемы на 2 млн баррелей в сутки.

Новак также заявил, что Россия может увеличить объем поставок газа на европейский рынок. Для этого необходима прозрачная сбытовая политика, а также долгосрочные контракты.