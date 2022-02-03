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Российский бюджет получит в феврале 709,6 млрд рублей от нефтегазовых доходов

Экономика
Российский бюджет получит в феврале 709,6 млрд рублей от нефтегазовых доходов
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 февраля. Бюджет России в феврале 2022 года дополнительно получит 709,6 млрд рублей за счет нефтегазовых доходов, сообщили в министерстве финансов. 

Страны — участники ОПЕК+ ранее согласовали план увеличения добычи черного золота на 400 тысяч баррелей в сутки в марте. Встреча длилась всего 20 минут и стала рекордно короткой за все время проведения переговоров. Очередное заседание, на котором обсудят объемы добываемой нефти, состоится 2 марта.

Вице-премьер Александр Новак, комментируя итоги соглашения, отметил, что РФ восстановит добычу нефти на 90% от объемов, сокращенных в мае 2020 года. Тогда рынок обвалился, а котировки опустились до отрицательных значений. В пандемийный год российская сторона сократила объемы на 2 млн баррелей в сутки.

Новак также заявил, что Россия может увеличить объем поставок газа на европейский рынок. Для этого необходима прозрачная сбытовая политика, а также долгосрочные контракты.

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минфин бюджет россии нефтегазовые доходы
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