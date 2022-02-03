Михаил Хазин объяснил, как Владимир Путин одной фразой поставил крест на мечтах Великобритании

Москва, 3 февраля. Британский премьер-министр все-таки выпросил телефонный разговор с российским президентом, но скорее всего горько об этом пожалел.

Борис Джонсон больше полугода добивался разговора с Владимиром Путиным. Великобритания еще весной прошлого года проанализировала происходящие в США финансовые катаклизмы и смирилась с тем, что устоявшаяся годами экономическая модель (так называемая Бреттон-Вудская система) рухнула. Новые правила игры в глобальной экономике будут устанавливать Россия и Китай, о чем будет объявлено буквально через несколько дней в Пекине.

Последний шанс Лондона сохранить хоть какое-то влияние в мире — принять участие в новой «Ялте» и британские элиты понимают, что об этом нужно договариваться с Россией. Москва четко дала понять, что диалог будет возможет, только если Британия официально откажется от всех надуманных обвинений и свернет долгоиграющие провокации вроде отравления Скрипалей или судебного спектакля с катастрофой МН-17 на Украине. Для Лондона такой шаг неприемлем, так как моментально разрушит всю идеологическую парадигму Великобритании, насажденную в Западной Европе. Но деваться британцам некуда, и Борис Джонсон пошел хотя бы на первый шаг — сделал размытое заявление о материалах, которые так и не приняли в суде. Над ним смилостивились и разговор состоялся, но, судя по всему, крайне неудачно для Лондона. Другого исхода ожидать было трудно, так как Великобритании просто нечего предложить.

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Исход разговора российского президента с британским премьером в беседе с политологом Дмитрием Куликовым попытался передать известный экономист и публицист Михаил Хазин, подчеркнув, что Борис Джонсон вряд ли мог хоть чем-то заинтересовать собеседника, даже если предлагал серьезные вещи вроде роспуска НАТО или слива Украины. Все эти тезисы вместе с мечтами Великобритании поучаствовать в новом переделе мира президент РФ мог перечеркнуть всего одной фразой.

«Я подозреваю, что этот звонок — это отчаянная попытка Британии ну хоть как-то договориться на предмет того, ну, грубо говоря: «Владимир Владимирович, ну вот вы возьмете свое, Байден, видимо, уходит. Можно, тем, что останется, мы будем рулить, а не Берлин?». Конечно, выражался он более сложно, но это единственная содержательная речь, которая могла быть. Ну не считать же, что Джонсон будет пугать Россию санкциями за выдуманный удар по Украине? Джонсон может только просить и предлагать нечто. Он мог, кстати, сказать: «Давайте мы для вас развалим НАТО, отдадим вам Украину, а вы нас поддержите против Берлина». А Путин на всех этих мечтах Британии ставит крест одной лишь фразой: «Борис, а ты уверен, что НАТО еще будет через год? Вот ты нам предлагаешь сделку, но это и так произойдет, даже если мы ничего не будем делать», — расписал приблизительное содержание разговора Хазин.

Эксперт подчеркнул, что у России сейчас на руках самый главный ресурс на фоне разрушения западной модели мира — время. Россия просто может ждать, пока НАТО разваливается, а Великобритания с США летят на всех парах к экономической катастрофе.

Хазин также отметил, что Байден, хоть его некоторые и обвиняют в недальновидности и некомпетентности из-за возраста, все-таки не утратил способности мыслить рационально. Он понимает, к чему все идет и отступает в сторону, верно оценив беспомощность США. Вашингтон ведь, по факту, согласился с тем, что Россия с Пекином устанавливают новые правила. Ультиматум Москвы в этом плане был лишь демонстрацией того, что Россия имеет на это полное право и США не оказали толком никакого сопротивления, хотя могли бы как минимум громко возмутиться и ответить традиционным разжиганием горячих точек в нужных местах. Байден и те, кто за ним стоит, понимают, что у США нет сил на подобные геополитические игры. Поэтому Вашингтон смиренно, но негласно признал право России менять модель мира, и, соответственно признает и реализацию этого права, которая произойдет буквально через пару дней после важнейшей встречи в Пекине.

Ранее политолог Дмитрий Куликов предсказал реакцию США на главную хитрость Москвы в ультиматуме по гарантиям безопасности.