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Российский студент нашел семью, которая проиграла его в карты 15 лет назад

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 13:17
Общество
Российский студент нашел семью, которая проиграла его в карты 15 лет назад
pixabay.com

Москва, 3 февраля. Студент Михаил С. вместе со своей сестрой много лет жил по приемным семьям. Однако ему удалось найти своих родителей, которые когда-то проиграли его в карты.

Живя в приемной семье, Михаил случайно нашел медицинскую карту, в которой прочел имя и фамилию своей настоящей матери. Молодой человек решил разыскать ее и обратился за помощью на телевидение.

В рамках телепередачи на Первом канале он встретился со своими родителями. Они заявили, что помимо Михаила и его сестры, у них есть еще восемь детей. Вместе с ними живут только две старших дочери, а все остальные — в приютах.

Выяснилось, что родители много пили. Однако пара лишилась детей, когда муж проиграл их в карты. Нерадивая мать по имени Марина рассказала, что в итоге ее лишили родительских прав. Отец семейства Владимир решил покаяться перед семьей.

Российский студент нашел семью, которая проиграла его в карты 15 лет назад
pxhere.com /

«Я был пьяный, когда играл. Сейчас работаю на заводе, официально устроился. Я хочу общаться с сыном и дочкой, а с Мариной мы живем отдельно, снимаем комнаты», — заявил мужчина в эфире передачи «Пусть говорят».

Михаил признался, что уже давно простил своих родителей. Кроме того, мужчина обещал подумать, будет ли он общаться с ними.

Далеко не все родители относятся безответственно к своим детям. Так, семья из Республики Башкортостан вырастила более 40 воспитанников. Они дают усыновленным надежду на светлое будущее.

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