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Японская сноубордистка получила серьезные травмы на предолимпийской тренировке

Олимпийские игры 2022
Японская сноубордистка получила серьезные травмы на предолимпийской тренировке
Global Look Press  /  Claudio De Capitani/Keystone Press Agency

Пекин, 3 февраля. Японская сноубордистка Рина Йосика получила серьезные травмы в результате падения на предолимпийской тренировке в Пекине.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя национальной команды Японии, спортсменка упала после одного из прыжков и не смогла двигаться. Медики экстренно прибыли к ней на помощь. Отмечается, что Йосика кричала от боли, когда врачи попытались ее перенести.

На транспортировку 22-летней спортсменки ушло порядка 20 минут. Йосика должна была принять участие в олимпийских соревнованиях по слоупстайлу.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Напомним, торжественная церемония начала эстафеты огня зимних Олимпийских игр прошла 3 февраля на севере Пекина.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Японская сноубордистка получила серьезные травмы на предолимпийской тренировке
сноуборд ои-2022 Рина Йосика
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