Японская сноубордистка получила серьезные травмы на предолимпийской тренировке

Пекин, 3 февраля. Японская сноубордистка Рина Йосика получила серьезные травмы в результате падения на предолимпийской тренировке в Пекине.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на официального представителя национальной команды Японии, спортсменка упала после одного из прыжков и не смогла двигаться. Медики экстренно прибыли к ней на помощь. Отмечается, что Йосика кричала от боли, когда врачи попытались ее перенести.

На транспортировку 22-летней спортсменки ушло порядка 20 минут. Йосика должна была принять участие в олимпийских соревнованиях по слоупстайлу.

Олимпиада в Пекине пройдет с 4 по 20 февраля. Напомним, торжественная церемония начала эстафеты огня зимних Олимпийских игр прошла 3 февраля на севере Пекина.