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Посол Грызлов рассказал о реализации Союзного договора между Россией и Белоруссией

Политика
Посол Грызлов рассказал о реализации Союзного договора между Россией и Белоруссией
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Минск, 3 февраля. Россияне и белорусы к концу 2023 года оценят реальные плоды Союзного государства, заявил посол РФ в Минске Борис Грызлов.

Грызлов принял участие в церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств, прошедшей во Дворце Независимости. Как сообщил дипломат, всему российскому посольству в Минске предстоит обеспечить дипломатическое сопровождение всех принятых решений, которых очень много.

«Это и военная доктрина, утвержденная в эти дни, и концепция миграционной политики. Собственно, 28 отраслевых союзных программ – это поток вопросов, которые нам необходимо будет кропотливо решать. Нужно будет насыщать эти программы реальными законами и нормативными актами», — рассказал Грызлов в беседе с журналистами.

Дипломат добавил, что в результате граждане обеих стран будут жить лучше, ведь сейчас для этого есть все предпосылки.

Ранее Лукашенко получил верительные грамоты посла Грызлова. В ходе церемонии глава государства также принял аналогичные документы у послов Вьетнама, Доминиканской Республики, Лаоса, Марокко, Нигерии, Республики Чад и Шри-Ланки.

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россия белоруссия грызлов
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