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Актеры Мария Луговая и Сергей Лавыгин станут родителями

Шоу-бизнес
Актеры Мария Луговая и Сергей Лавыгин станут родителями
instagram.com  /  @sergeylavygin

Москва, 3 февраля. Популярная актриса Мария Луговая поделилась радостным событием. Она и ее супруг Сергей Лавыгин станут родителями.

Луговая стала гостьей программы «Вечерний Ургант». На шоу она пришла вместе с коллегой Артуром Смольяниновым и рассказала о работе над проектом «Мария. Спасти Москву».

Иван Ургант, помимо рабочих дел артистов, поинтересовался, что происходит в их обычной жизни. Артистка, немного смутившись, сообщила о своей беременности.

«У нас с мужем Сережей Лавыгиным будет еще один человек. Мы очень рады», — заявила 34-летняя артистка.

Зрители студии были ошеломлены, услышав новость. Смольянинов и Ургант, удивившись, поддержали артистку овациями и поздравили с прибавлением в семье.

Луговая вышла замуж за коллегу в январе 2020 года. Пара не стала устраивать пышную свадьбу и пригласила только родных и близких. Луговая станет матерью впервые, а для Лавыгина ребенок будет вторым. У него подрастает сын Федор от отношений с Анной Бегуновой.

В конце января стало известно об еще одном пополнении в семье. Знаменитая певица Рианна ждет ребенка от известного рэпера ASAP Rocky (Раким Майерс).

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