Глава OMV Штерн: «Северный поток — 2» не должен находиться в политической изоляции

Вена, 3 февраля. Газопровод «Северный поток — 2» не должен находиться в политической изоляции. Такое мнение выразил глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн.

В ходе пресс-конференции Штерн отметил, что спрос на газ в Европе будет расти, поэтому не стоит изолировать «СП-2» от потребителей.

«С низкими запасами газа в хранилищах и ограниченными поставками мы ожидаем, что ситуация останется напряженной», — высказался он.

По данным главы OMV, компания ожидает сохранения напряженности на европейском газовом рынке до конца зимы из-за низкого уровня запасов и ограниченных поставок газа в регион.

Компания OMV является финансовым партнером проекта «Северный поток — 2» наряду с европейскими компаниями Engie, Shell, Wintershall Dea и Uniper. В создание газопровода она инвестировала более 720 млн евро.

Ранее власти ФРГ назвали условие запуска «Северного потока — 2». Как заявила глава комитета бундестага ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман, он не будет запущен, пока у границ Украины находятся «российские солдаты».