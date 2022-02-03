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Пострадает нефтегазовый сектор: к чему приведет ускоренное принятие ЕС углеродного налога

Экономика
Пострадает нефтегазовый сектор: к чему приведет ускоренное принятие ЕС углеродного налога
pixabay.com  / 

Если ЕС введет углеродный налог, это приведет к ущербу российских производителей в размере 3 млрд евро в год. Об этом ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Углеродный налог

Введение углеродного налога и его расширение на поставки в Европейский союз органической химии и пластмасс необходимо ускорить. Такое пожелание высказали в Европарламенте, сообщает РБК.

Проект поправок к «механизму пограничной корректировки углеродных выбросов» (CBAM) внес голландский депутат Мохаммед Шахим. Политик представляет комитет по вопросам окружающей среды, общественного здоровья и безопасности пищевых продуктов, который ответственен за согласование закона об углеродном налоге. Начало взимания платежей по нему могут перенести уже на 2025 год.

Пострадает нефтегазовый сектор: к чему приведет ускоренное принятие ЕС углеродного налога
europarl.europa.eu / European Parliament

Изменения коснутся принципа измерения углеродного следа. При этом ранее предполагалось, что налог будет взиматься с производителей, поставляющих вредные выбросы, однако теперь в параметры включены косвенные выбросы.

Убытки для российских кампаний

Как отметил Артем Деев, о намерениях Евросоюза ввести углеродный налог (применяемый к импортерам, которые вносят ощутимый вклад в ухудшение климата за счет вредных выбросов) известно давно. И российские министерства (Минприроды, Минэкономразвития и другие) давно подсчитали прямой денежный ущерб от этих мер, которые коснутся в первую очередь отечественных компаний — экспортеров нефтегазового сектора. По минимальным оценкам, углеродный налог приведет к ущербу российских производителей в размере 3 млрд евро в год.

«Разумеется, если ЕС расширит список отраслей и направлений, к которым применим углеродный налог, это увеличит данную сумму. А если налог будет введен раньше, чем планировалось (до конца 2023 года), то и убытки российские производители сырья, металлов, пластмасс, нефти, газа и нефтепродуктов начнут получать раньше», — заключил Артем Деев.

Если данные изменения будут одобрены, многие российские экспортеры понесут убытки. Между тем специалисты Банка Англии уверены, что углеродный налог поможет росту мировой экономики.

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россия евросоюз углеродный налог
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