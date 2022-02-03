Пострадает нефтегазовый сектор: к чему приведет ускоренное принятие ЕС углеродного налога

Если ЕС введет углеродный налог, это приведет к ущербу российских производителей в размере 3 млрд евро в год. Об этом ФАН рассказал руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.
Углеродный налог
Введение углеродного налога и его расширение на поставки в Европейский союз органической химии и пластмасс необходимо ускорить. Такое пожелание высказали в Европарламенте, сообщает РБК.
Проект поправок к «механизму пограничной корректировки углеродных выбросов» (CBAM) внес голландский депутат Мохаммед Шахим. Политик представляет комитет по вопросам окружающей среды, общественного здоровья и безопасности пищевых продуктов, который ответственен за согласование закона об углеродном налоге. Начало взимания платежей по нему могут перенести уже на 2025 год.
Изменения коснутся принципа измерения углеродного следа. При этом ранее предполагалось, что налог будет взиматься с производителей, поставляющих вредные выбросы, однако теперь в параметры включены косвенные выбросы.
Убытки для российских кампаний
Как отметил Артем Деев, о намерениях Евросоюза ввести углеродный налог (применяемый к импортерам, которые вносят ощутимый вклад в ухудшение климата за счет вредных выбросов) известно давно. И российские министерства (Минприроды, Минэкономразвития и другие) давно подсчитали прямой денежный ущерб от этих мер, которые коснутся в первую очередь отечественных компаний — экспортеров нефтегазового сектора. По минимальным оценкам, углеродный налог приведет к ущербу российских производителей в размере 3 млрд евро в год.
«Разумеется, если ЕС расширит список отраслей и направлений, к которым применим углеродный налог, это увеличит данную сумму. А если налог будет введен раньше, чем планировалось (до конца 2023 года), то и убытки российские производители сырья, металлов, пластмасс, нефти, газа и нефтепродуктов начнут получать раньше», — заключил Артем Деев.
Если данные изменения будут одобрены, многие российские экспортеры понесут убытки. Между тем специалисты Банка Англии уверены, что углеродный налог поможет росту мировой экономики.