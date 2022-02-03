ТНТ объявил имя нового героя реалити-шоу «Холостяк»

Москва, 3 февраля. Канал ТНТ анонсировал премьеру нового сезона проекта «Холостяк». Главным героем реалити-шоу станет бизнесмен Александр Гранков.

Шоу «Холостяк» планирует вернуться на канал ТНТ в обновленном виде. Так, в новом сезоне появятся сразу два холостяка. Канал представил лишь первого: им оказался фермер и предприниматель Гранков. 27-летний бизнесмен заверил, что не интересуется статусом избранницы и ищет девушку, с которой найдет свое счастье. Он отметил, что считает себя созданным для отношений.

Prt Scr instagram.com / @holostyak.tnt.official

Второй холостяк по-прежнему неизвестен. Правила проекта также изменятся. Так, героини сами будут решать, кто из холостяков их интересует. Лишь после этого они смогут предложить потенциальной избраннице розу. Премьера нового сезона запланирована на весну.

Ранее продюсер «Холостяка» Армен Оганян ответил на подозрения поклонников проекта, гадающих, за чье сердце будут бороться девушки в новом сезоне. Он опроверг самые популярные предположения об участии в проекте блогеров Давы и Гусейна Гасанова.

Фанаты шоу также выдвинули теорию, что в проекте примет участие бывший муж телеведущей Ксении Бородиной — бизнесмен Курбан Омаров.