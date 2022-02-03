Врач дал список обследований для диагностики самого распространенного рака

Следует прицельно заниматься ранним выявлением тех опухолей, которые наиболее часто встречаются у человека. Об этом в ходе онлайн-конференции «Онконастороженность и современные возможности ранней диагностики онкологических заболеваний» заявил кандидат медицинских наук и врач-рентгенолог Кирилл Петров.

«Если мы будем всей популяции людей, которая насмотрелась новостей, в которых от глиобластомы умерли подряд несколько звезд, делать МРТ мозга, мы потратим очень большое количество денег и выявим крайне мало искомых заболеваний, — заметил эксперт. — Потому что они очень редкие! И это не тот кирпич, который с высокой вероятностью упадет вам на голову. А вот то, что действительно может «упасть» — это гинекологические, колопроктологические раки, а также рак легкого».

Для диагностики этих видов онкологических заболеваний применяются «простейшие методы».

«Например, рак легкого следует выявлять на ранней стадии у пациентов, имеющих высокий риск им заболеть, — сказал кандидат медицинских наук. — Кто они? Это возрастные пациенты, пациенты, имеющие большой стаж курения, или те, у кого в семье были родственники с раком легких. Если же неблагоприятные факторы накладываются один на другой — диагностику надо провести обязательно».

Петров назвал в качестве оптимального средства диагностики онкологии легкого его рентгенографию или флюорографию.

Агентство городских новостей Москва /

«Если риск высокий — тогда низкодозную компьютерную томографию, — добавил он. — Что же касается диагностики рака кишки, то тут надо собрать волю в кулак и сделать себе колоноскопию — только не надо ее терпеть, попросите сделать вам общий наркоз. Обязательно выберите ту клинику, где вам одновременно с обследованием смогут удалить полипы (это предрак) при их наличии».

Что же касается диагностики гинекологической онкологии, то здесь эксперт советует делать регулярные плановые походы к гинекологу.

«Лучевая диагностика их не заменит — не надо думать, что вы сделаете себе МРТ таза и вам там найдут раннюю стадию заболевания, — подчеркнул Петров. — Пальпация, мазки и прочие стандартные процедуры — вот, что вам необходимо».

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