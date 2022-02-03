Челябинский пенсионер скончался во время подледной рыбалки

Челябинск, 3 февраля. Сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области обнаружили мертвого рыбака на льду озера Большой Еланчик под Миассом.

Выяснилось, что 65-летнему челябинцу, когда он занимался подледным ловом, внезапно стало плохо. Подоспевший ему на помощь приятель не смог привести мужчину в чувство. Прибывшие по вызову сотрудники скорой помощи констатировали смерть рыбака. Его тело на снегоходе доставили на берег озера и передали родственникам, сообщает «ЧелябинскСегодня».

Ранее ФАН сообщал о спасении сотрудниками МЧС России по Тверской области рыбака, провалившегося под лед в Мошковском заливе Волги. Во время патрулирования они вытащили из воды тонущего рыбака. После этого пострадавшего передали врачам для проведения медицинского осмотра.