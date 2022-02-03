Мигранты рассказали о серьезных нарушениях условий труда на Expo 2020 в ОАЭ

Дубай, 3 февраля. Иностранные рабочие, задействованные на всемирной выставке Expo 2020 в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), рассказали о жестких условиях труда и эксплуатации.

Research by Equidem revealed that migrant workers engaged on projects at Expo 2020 Dubai across a range of sectors – from hospitality and retail to construction and security – are being subjected to forced labour practices. | Abhishek Hari https://t.co/ncGVZYobQ2 — The Wire (@thewire_in) February 3, 2022

Благотворительная организация Equidem опубликовала 43-страничный отчет с итогами опроса работников, которые были задействованы в подготовке и проведении масштабного мероприятия в Дубае. В исследовании, проводившемся в период с сентября по декабрь 2021 года, приняли участие 69 граждан Бангладеш, Индии, Непала, Пакистана и семи африканских стран.

По словам участников исследования Equidem, в ходе своей работы в Дубае они столкнулись с расовой дискриминацией и издевательствами, также у них удерживали заработную плату, взимали незаконные сборы за трудоустройство и конфисковывали паспорта.

«Компания заставила нас подписать бумагу о том, что мы получили свои документы. На самом деле они все еще находятся в офисе», — рассказал один из рабочих.

Migrant workers employed at @expo2020dubai taking place now allege they have been forced to pay illegal recruitment fees, suffered racial discrimination and had wages withheld and passports confiscated - report by @EquidemOrg https://t.co/9EFAeXrJS3 @guardian — Equidem.org (@EquidemOrg) February 2, 2022

Исследователи из Equidem рассказали, что порядка 83% опрошенных заявили о незаконных сборах за найм или больших отсрочках по выплатам заработной платы. Более трети респондентов сообщили о дискриминации и издевательствах.

Так, уроженец Пакистана, который принимал участие в строительстве объектов для Expo 2020, отметил:

«Когда дело доходит до разделения работы, азиатам дают тяжелую работу и меньшую оплату, в то время как европейцам и арабам дают более легкие должности с большим доходом… Азиаты были первыми, кто потерял работу, ради которой они так усердно работают».

В беседах с правозащитниками рабочие признавались, что не видят смысла жаловаться в компетентные органы на нарушения условий труда. Некоторые из них боятся мести со стороны работодателей, другие просто не знают о своих правах как сотрудников.

«Я никогда не жаловался на издевательства, потому что знаю, что, если я подам жалобу, ничего не изменится. Я хочу продолжить свою работу, так как у меня есть финансовые проблемы», — отметил один из участников исследования.

Законодательство Объединенных Арабских Эмиратов запрещает принудительный труд. Тем не менее, отмечают в Equidem, ни одно физическое или юридическое лицо не было привлечено к ответственности за нарушение прав зарубежных рабочих. В организации считают, что при отсутствии комплексного подхода к решению проблемы новые точечные законодательные акты, принимаемые в ОАЭ, вряд ли помогут улучшить ситуацию с правами иностранцев.

«Неспособность ОАЭ защитить рабочих-мигрантов от принудительного труда также подвергает их союзников из ряда иностранных государств и международных деловых партнеров серьезному риску ответственности за нарушения прав человека в стране», — утверждают авторы доклада.

Информация о ненадлежащих условиях труда на Expo подтверждается и сообщениями о гибели и ранениях рабочих, задействованных в проекте. Несколько месяцев назад организаторы подтвердили, что шесть человек скончались и свыше 70 получили серьезные травмы в преддверии открытия выставки. Однако они настаивали на том, что на объектах соблюдаются все необходимые стандарты безопасности.

Скандальный проект

Это не первый скандал вокруг всемирной выставки Expo 2020. Ранее с критикой в адрес проекта высказывались пропалестинские активисты, осудившие власти Эмиратов за нормализацию отношений с Израилем. Они обвинили организаторов мероприятия в попытках «обелить» имидж еврейского государства на фоне притеснений граждан Палестины.

Кроме того, в октябре прошлого года правозащитная организация Human Rights Watch уличила Абу-Даби в использовании Expo 2020 для продвижения публичного имиджа открытого государства, что противоречит ситуации с соблюдением прав человека в стране.

#Expo2020 is another attempt by UAE authorities to whitewash the country's abysmal rights record.



While presenting a narrative of tolerance, the government continues to jail dozens of peaceful critics simply for expressing their views on human rights.https://t.co/zYtg7Sk2y4 pic.twitter.com/TSMXPxnRJP — Human Rights Watch (@hrw) October 1, 2021

На сегодняшний день 90% работников, занятых в частном секторе ОАЭ, являются мигрантами. Свыше семи миллионов граждан иностранных государств привлечены к работе примерно 260 000 организаций. При этом Абу-Даби регулярно обновляет трудовое законодательство, предоставляя мигрантам все новые права — например, правительство пытается заинтересовать новые полезные кадры за счет привлекательного визового режима. Однако речь идет в основном о специалистах из области искусства, экономики, медицины, журналистики и некоторых технических специальностей, а не о рядовых рабочих, которые при трудоустройстве вынуждены рассчитывать лишь на добросовестность работодателя.

Системная проблема

Стоит отметить, что Expo 2020 — не единственный крупный проект на Ближнем Востоке, который оказался в центре громкого скандала из-за нарушений условий труда рабочих. Аналогичная ситуация сложилась в Катаре, где продолжается подготовка к проведению Чемпионата мира по футболу, который пройдет в 2022 году, и где также сохраняется высокая численность трудовых мигрантов.

Qatar under fire over conditions for migrant workers https://t.co/dmVC6vtzs1 — Financial Times (@FT) December 13, 2021

В ноябре 2021 года Международная организация труда опубликовала доклад, в котором сообщалось о гибели 50 рабочих при строительстве объектов для ЧМ-2022 за 2020 год. При этом еще более 500 человек получили тяжелые ранения. Организация тогда уличила Доху в недобросовестном ведении отчетности: в статистику зачастую не включаются «необъяснимые» фатальные случаи среди здоровых работников или смертельные инциденты, связанные с жарой.