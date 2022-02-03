Песков заявил о проработке визита канцлера ФРГ Шольца в Россию для переговоров с Путиным

Москва, 3 февраля. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал визит канцлера Германии Олафа Шольца в Российскую Федерацию.

По словам представителя Кремля, визит немецкого канцлера в Москву для проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным прорабатывается.

«Он (визит. — Прим. ФАН.) в работе. Как только появится ясность, мы вас проинформируем. Это есть на повестке дня», — подчеркнул Песков.

Ранее стало известно, что президент Франции Эммануэль Макрон 3 февраля собирается созвониться с лидером Российской Федерации, главой Украины Владимиром Зеленским и польским коллегой Анджеем Дудой. Французский политик намерен провести телефонные переговоры с президентами стран для деэскалации ситуации на Украине.