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Кремль осудил решение США об отправке дополнительных войск в Восточную Европу

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 13:27
Армия
Кремль осудил решение США об отправке дополнительных войск в Восточную Европу
youtube.com  /  Prt Scr / Телеканал 360

Москва, 3 февраля. Москва обеспокоена решением США отправить дополнительный вооруженный контингент в Восточную Европу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Вашингтон продолжает вести свою милитаристскую политику, несмотря на призывы со стороны России, причем речь уже идет не о провокационных заявлениях.

«Очевидно, это не шаги, которые направленные на деэскалацию напряженности. Разумеется, обеспокоенность России абсолютно понятна, абсолютно оправдана, также абсолютно объяснимы и понятны любые меры, предпринимаемые Россией для обеспечения собственной безопасности и интересов», — сказал официальный представитель Кремля.

Президент США Джо Байден принял решение об отправке войск в Восточную Европу накануне. Сроки проведения операции пока неизвестны.

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