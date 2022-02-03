Кремль осудил решение США об отправке дополнительных войск в Восточную Европу

Москва, 3 февраля. Москва обеспокоена решением США отправить дополнительный вооруженный контингент в Восточную Европу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, Вашингтон продолжает вести свою милитаристскую политику, несмотря на призывы со стороны России, причем речь уже идет не о провокационных заявлениях.

«Очевидно, это не шаги, которые направленные на деэскалацию напряженности. Разумеется, обеспокоенность России абсолютно понятна, абсолютно оправдана, также абсолютно объяснимы и понятны любые меры, предпринимаемые Россией для обеспечения собственной безопасности и интересов», — сказал официальный представитель Кремля.

Президент США Джо Байден принял решение об отправке войск в Восточную Европу накануне. Сроки проведения операции пока неизвестны.