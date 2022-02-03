Песков ответил на вопрос, боится ли Путин Кадырова

Москва, 3 февраля. Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков отреагировал на реплику журналистов. Они спросили у представителя Кремля, «опасается» ли глава государства руководителя Чечни Рамзана Кадырова.

Песков поинтересовался у представителей прессы, почему Владимир Путин должен «бояться» главу республики. Он также сообщил, что не понимает подобных вопросов.

«Потому что сколько времени журналисты задают вам вопросы по сложным ситуациям, прямого ответа и президентской реакции, которые последовали бы в отношении другого руководителя российского региона, нет», — парировали журналисты.

Представитель Кремля признался, что не совсем понимает суть вопроса. Пресс-секретарь предоставил информацию о недавней встрече президента с Кадыровым, напомнил Песков. Он предложил представителям СМИ ознакомиться «с тремя предложениями» и подчеркнул, что ему нечего добавлять.

Ранее глава Чечни показал запись, сделанную в день встречи с Владимиром Путиным. На кадрах запечатлен Кремль, видны стены Спасской башни.