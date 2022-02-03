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Глава ТПП предложил Минфину приравнять майнинг криптовалют к предпринимательству

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 13:01
Экономика
Глава ТПП предложил Минфину приравнять майнинг криптовалют к предпринимательству
pixabay.com

Москва, 3 февраля. Минфин РФ рассмотрит предложение о внесении майнинга криптовалют в ранг предпринимательской деятельности. Соответствующее письмо министру финансов Антону Силуанову направил глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин.  

По мнению главы ТПП, определение майнинга как предпринимательства поможет обеспечить уплату налогов и снимет напряженность в вопросах незаконного использования электроэнергии. Инициатива также поможет определить статус производимой майнерами криптовалюты и ее дальнейшее использование в качестве платежного инструмента. Кроме того, ТПП считает целесообразным наделить инвесторов в криптовалюты специальным статусом по аналогии с квалифицированными инвесторами.

Правительство продолжает обсуждать вопрос регулирования криптовалют. Центробанк РФ в своем январском докладе предложил ввести полный запрет обращения криптовалют, а также ограничить майнинг. Регулятор считает, что криптовалюты используются в основном для незаконной деятельности. Вскоре Минфин разработал другую концепцию. Ведомство предложило проводить все операции с цифровыми активами через российские банки и идентифицировать держателей криптокошельков.

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