Мы на карантине: актриса Диана Пожарская рассказала, как отмечает свое 30-летие

3 февраля отмечает день рождения востребованная российская актриса и супруга Ивана Янковского — Диана Пожарская. У этой яркой и талантливой брюнетки юбилей — ей 30 лет. Однако пышного праздника у Дианы Пожарской не будет. Вместе с любимым мужем артистка находится на карантине, и выход в свет недопустим. Об этом в беседе с ФАН рассказала сама именинница.

«Не знаю, говорить или нет, но мы на карантине. Поэтому как-то вот так вот в этом году проводится день рождения. Все в целом хорошо. Просто пожелайте мне здоровья и все! И мне будет приятно!» — сообщила актриса.

instagram.com / @dianapozharskaya

С первых ролей Диана Пожарская зарекомендовала себя профессионалом. Популярность пришла к ней в 2016 году после выхода комедии «Отель «Элеон». В 2020 году состоялась премьера продолжения — «Отель «Белград», где Диана снова предстала перед зрителями в образе Дарьи. По мнению критиков, Пожарская относится к актрисам, которых называют молодыми да ранними. И, как признается сама Диана Пожарская, пока ее цель не театр, а громкое имя в кинематографе.

Ранее фотосессия в стиле ню беременной Дианы Пожарской вызвала большой интерес интернет-аудитории.