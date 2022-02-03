Актер Джеки Чан пронес олимпийский огонь по Великой китайской стене

Пекин, 3 февраля. Популярный актер Джеки Чан стал участником эстафеты олимпийского огня в Пекине. В китайской столице пройдет зимняя Олимпиада.

Звезда фильма «Проект А» стала 30-м факелоносцем эстафеты. Чан пронес олимпийский огонь по самому посещаемому участку Великой китайской стены «Бадалин», пишет газета Beijing Daily.

«Надеюсь, что благодаря Олимпиаде мы сможем показать миру нашу культуру, еще больше людей начнет понимать Китай», — заявил 67-летний актер в беседе с журналистами.

Эстафета олимпийского огня стартовала в Пекине 2 февраля. Ее маршрут состоит из 12 точек и пройдет через три олимпийских кластера — Пекин, Яньцин и Чжанцзякоу. Сами Игры стартуют 4 февраля. Соревнования пройдут по 20 февраля.