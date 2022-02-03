Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 14:16
14:14
Общество
В Самарской области проходит акция «Подслушай незнакомца»
14:13
Политика
Путин назвал хорошим темп продвижения торгово-экономического сотрудничества РФ и Аргентины
14:10
Происшествия
Расстрелявшего из дробовика беременную собаку живодера ищут в Оренбурге
14:10
Общество
Депутаты Самарской губдумы согласились на дресс-код и штрафы
14:10
Видео
В московском Доме кино прошла церемония прощания с Виктором Мережко
14:08
Шоу-бизнес
Мы на карантине: актриса Диана Пожарская рассказала, как отмечает свое 30-летие
14:06
Общество
Февраль в центре Европейской части России будет немного солнечнее января
14:04
Общество
Астрономы лаборатории РАН предупредили о начале новой магнитной бури на Земле
14:03
Происшествия
Вооруженный топором сосед едва не зарубил мужчину с детьми в Московской области
14:02
Весь мир
Президент Гвинеи-Бисау рассказал об обстановке в стране после попытки госпереворота
Все новости

Сергей Пенкин назвал имена тех, кто получил подарки от бизнесмена Исмаилова
Шоу-бизнес
Сергей Пенкин назвал имена тех, кто получил подарки от бизнесмена Исмаилова
Global Look Press  /  Анатолий Ломохов/Global Look Press

Москва, 3 февраля. Исполнитель эстрадных песен Сергей Пенкин стал гостем шоу «Откройте, Давид!», где назвал имена артистов, получивших в свое время подарки от скандального бизнесмена Тельмана Исмаилова. Об этом пишет Teleprogramma.pro. 

Ведущий передачи Давид Виннер упрекнул Пенкина в том, что он не отрекся от подарков опального предпринимателя. 

«Вы и Отар Кушанашвили — два человека в нашей стране, которые не отреклись от подарков Тельмана Исмаилова», — заявил Виннер.

Пенкину не очень понравилось такое обвинение, и он дополнил этот список.  

«Ну не то чтобы не отреклись. Просто мы выступали на 8 Марта и получили подарки. Я, Басков, Киркоров, Меладзе и Ургант. Вот пять человек».

При этом Виннер был непреклонен. Он отметил, что Пенкин мог, как и остальные, проигнорировать этот инфоповод.

«Вы могли же ничего не говорить и забыть об этом как о страшном сне», — сказал ведущий. 

«Я ничего и не говорю. Говорю факт, что нам были сделаны подарки. Нам было приятно. А там уже каждый артист может сказать свои слова», — ответил певец. 

Тельман Исмаилов — бывший владелец Черкизовского рынка. Сейчас он находится в федеральном розыске в связи с крупными аферами. По некоторым данным, он прячется в Черногории.

На шоу Пенкин признался, что в последнее время его часто задвигают на российской эстраде. Его вырезают и не ставят в эфиры. Так же он пожаловался, что Алла Пугачева больше не помогает ему завоевать любовь руководителей телеканалов и радиостанций. 

Ранее сообщалось, почему Пенкин сам не просит помощи у Пугачевой. 

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Сергей Пенкин назвал имена тех, кто получил подарки от бизнесмена Исмаилова
исмаилов пенкин виннер Откройте, Давид
Комментировать