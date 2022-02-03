Сергей Пенкин назвал имена тех, кто получил подарки от бизнесмена Исмаилова

Москва, 3 февраля. Исполнитель эстрадных песен Сергей Пенкин стал гостем шоу «Откройте, Давид!», где назвал имена артистов, получивших в свое время подарки от скандального бизнесмена Тельмана Исмаилова. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

Ведущий передачи Давид Виннер упрекнул Пенкина в том, что он не отрекся от подарков опального предпринимателя.

«Вы и Отар Кушанашвили — два человека в нашей стране, которые не отреклись от подарков Тельмана Исмаилова», — заявил Виннер.

Пенкину не очень понравилось такое обвинение, и он дополнил этот список.

«Ну не то чтобы не отреклись. Просто мы выступали на 8 Марта и получили подарки. Я, Басков, Киркоров, Меладзе и Ургант. Вот пять человек».

При этом Виннер был непреклонен. Он отметил, что Пенкин мог, как и остальные, проигнорировать этот инфоповод.

«Вы могли же ничего не говорить и забыть об этом как о страшном сне», — сказал ведущий.

«Я ничего и не говорю. Говорю факт, что нам были сделаны подарки. Нам было приятно. А там уже каждый артист может сказать свои слова», — ответил певец.

Тельман Исмаилов — бывший владелец Черкизовского рынка. Сейчас он находится в федеральном розыске в связи с крупными аферами. По некоторым данным, он прячется в Черногории.

На шоу Пенкин признался, что в последнее время его часто задвигают на российской эстраде. Его вырезают и не ставят в эфиры. Так же он пожаловался, что Алла Пугачева больше не помогает ему завоевать любовь руководителей телеканалов и радиостанций.

Ранее сообщалось, почему Пенкин сам не просит помощи у Пугачевой.