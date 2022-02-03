Боец MMA Петр Ян пообещал, что Стерлинг будет плакать

, 3 февраля. Российский боец смешанных единоборств (MMA) Петр Ян высказался о своем следующем сопернике Алджэмейне Стерлинге, с которым 9 апреля запланирован бой в рамках UFC 273.

Боец признался, что настроен на победу, а также пообещал, что американский соперник Стерлинг «будет плакать».

«Подготовимся и выиграем, закроем эти вопросы. Стерлинг будет плакать 9 апреля. Я вешу сейчас 70 кг, 69,5 где-то. Если пройдет все нормально, до конца года еще обязательно подеремся. Стерлинг не сольется с боя, это неактуально, это не в его интересах», — сказал 28-летний россиянин в эфире в социальной сети Instagram.

Напомним, на счету Яна 18 боев — 16 побед и два поражения.

Ранее президент промоушена Bellator Скотт Кокер рассказал, что российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко просил его организовать титульный бой с американцем Райаном Бейдером, если тот победит Валентина Молдавского в рамках турнира Bellator 273.