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Жители России стали чаще покупать продукты в интернете

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 12:35
Экономика
Жители России стали чаще покупать продукты в интернете
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 февраля. Товары повседневного спроса стали чаще реализоваться в России через интернет. Об этом пишет газета «Ведомости».

Онлайн-продажи повседневной продукции увеличились в 2,5 раза в прошлом году. Торговым сетям удалось продать через интернет товаров на 329 млрд рублей, что является историческим рекордом для данного сегмента.

Согласно статистике компании Data Insight, в декабре 2021 года ретейлеры продали продукции примерно на 46 млрд рублей, что превышает результаты всего 2019 года. Около 80% рынка заняли всего шесть компаний. Среди них — СП Сбербанка и VK под названием «О2О», включающий «Самокат» и Delivery Club, «Вкусвилл», «Сбермаркет», X5 в виде доставки от «Перекрестка», «Пятерочки» и Vрrok.

Кроме того, в рейтинге основных лидеров онлайн-доставки товаров присутствуют «Яндекс» с «Едой» и «Лавкой», а также «Севергрупп», владеющий брендами «Лента» и «Утконос».

Metro Cash & Carry сообщает о росте онлайн-продаж в два раза и увеличении числа заказов до 10 млн единиц в год. «Ашан» отмечает, что заказы через интернет выросли с 0,3% до 5%. «Сбермаркет» получил в четыре раза больше заказов (24 млн против 5,9 млн).

Представители компаний указывают, что наибольший рост продемонстрировали такие категории, как свежие продукты и готовые блюда. В соответствии с данными «Ашана», самыми популярными в сети были мясо, фрукты и овощи, яйца и молоко. Старший аналитик Data Insight Ольга Пашкова считает, что активный рост продаж через интернет у ретейла объясняется распространением формата быстрой доставки и мощной экспансией торговых сетей в регионах.

Некоторые торговые сети оказывают давление на производителей хлебопекарной продукции. Глава Российского союза пекарей Алексей Лялин обратился к первому замминистра сельского хозяйства Оксане Лут с просьбой изучить проблему, связанную со злоупотреблениями ретейлерами «доминирующим» положением.

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еда продукты статистика доставка товары онлайн-продажи Data Insight
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