Более 4000 бутылок контрафактного алкоголя изъяли во Владимирской области

Владимир, 3 февраля. Во Владимирской области ФСБ России пресекла противоправную деятельность мужчины 1974 года рождения. Он приобрел партию немаркированной алкогольной продукции и хранил ее в своем гараже с целью последующего сбыта, сообщают «Владимирские ведомости». Полицией принимаются меры к установлению лиц, продавших мужчине контрафактный алкоголь.

Всего правоохранительные органы обнаружили и изъяли более 4000 бутылок немаркированной спиртосодержащей продукции на сумму около 733 800 рублей.

На основании переданных материалов отделом дознания ОМВД России по Суздальскому району возбуждены уголовные дела.

Ранее ФАН приводил мнение экспертов по поводу торговли алкоголем. Они высказались за ужесточение контроля за оборотом спиртосодержащей продукции.