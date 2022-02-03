Вторая ракетка мира Медведев снялся с турнира в Роттердаме

Роттердам, 3 февраля. Российский теннисист Даниил Медведев отказался от участия в турнире категории ATP 500 в Нидерландах.

Организаторы турнира серии ATP в Роттердаме сообщили, что россиянин Даниил Медведев принял решение сняться с соревнований. Также в Нидерландах не выступит итальянец Янник Синнер. Российского и итальянского теннисиста в сетке заменят француз Жо-Вильфрид Цонга и шотландец Энди Маррей, получившие от организаторов уайлд-кард.

Турнир в Роттердаме пройдет с 7 по 13 февраля. Его действующим победителем является россиянин Андрей Рублев, занимающий седьмое место в рейтинге ATP.

Ранее Даниил Медведев был номинирован на получение спортивной награды Laureus в категории «Прорыв года». Об этом сообщила пресс-служба премии.