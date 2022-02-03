Алжирских популярных блогеров задержали после дорогостоящего обмана с обучением в России

Алжир, 3 февраля. Судебная власть отклонила ходатайство о временном освобождении нескольких популярных Instagram-блогеров, обвиняемых в формировании преступной сети, торговле людьми и отмывании денег на фоне дела о мошенничестве против студентов, желавших учиться в России, Украине и Турции.

Обвинительная палата не поддержала просьбу подсудимых и выступила против альтернатив тюремному заключению, в первую очередь, для трех инфлюенсеров, известных как RIFKA, Numidia Lezoul и Mohamed Aberkane, аудитория которых превышает шесть, четыре и полтора миллиона человек, соответственно.

Лидерам мнений в социальных сетях предъявили серьезные обвинения, связанные с торговлей людьми, обманом алжирцев, отмыванием денег в сотрудничестве с организованной преступной группой. Кроме того, задержали и директора фиктивной компании «Врата будущего», которая использовала популярных блогеров для рекламы, как оказалось, ненастоящего обучения.

Rifka,Numidia Lezoul et Stanley restent en prison préventive !

La chambre d'accusation a rejeté la demande de libération des 3 jeunes Influenceurs. Les millions de fans qui espéraient les retrouver après cette regrettable affaire, doivent encore patienter .

À suivre ... pic.twitter.com/eDBj57r0KV — Youcef Abdelghani (@YoucefAbdelgha2) February 2, 2022

Согласно следствию, инфлюенсеры рассказывали плюсы зарубежного образования и заманили более 75 студентов в организацию, которая запросила по 20 тысяч евро с каждого. Расследование безопасности показало, что члены преступной сети также прибегали к хитрой уловке, когда меняли название фиктивной компании, имевшей штаб-квартиры в столице, Аннабе, Оране и других городах.

Подросткам пообещали поступление в российские, украинские и турецкие университеты, включая расходы на проживание. Однако, когда алжирцы приехали в вузы, оказалось, что оплачены лишь взносы, три месяца обучения и номер в гостинице всего на две ночи. Блогеры, использовавшие известность для пиара дорогостоящего обмана, признались, что получали от «Врат будущего» от полутора до 27 тысяч евро.

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