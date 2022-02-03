Минск направил Киеву ноту протеста из-за пересекшего границу Белоруссии беспилотника ВСУ

Минск, 3 февраля. Белоруссия заявила Украине протест из-за запуска разведывательного дрона ВСУ, пересекшего белорусскую госграницу.

В сообщении МИД Белоруссии говорится, что в связи с инцидентом ведомство вызвало посла Украины Игоря Кизима, которому был заявлен решительный протест. Отмечается, что 24 января украинский беспилотник пересек белорусскую границу, после чего военные принудительно его посадили.

«На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где у него запланирована встреча с белорусским лидером Александром Лукашенко. Стоит отметить, что в феврале состоятся совместные военные учения ВС РФ и Белоруссии, передает «Царьград».