Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 12:48
12:44
Весь мир
Премьер Мали поблагодарил общественников за поддержку временного правительства
12:41
Весь мир
Fides: жители Мали доверяют временному правительству республики
12:40
Происшествия
Пожар произошел на канатной дороге в кузбасском поселке Шерегеш
12:40
Экономика
Вдумчивое регулирование криптовалюты станет сигналом инвестирования в экономику России
12:39
Спорт
Боец MMA Петр Ян пообещал, что Стерлинг будет плакать
12:36
Спорт
Алтайская каратистка Татьяна Зябкина взяла золото на международном рейтинговом турнире в Испании
12:35
Экономика
Жители России стали чаще покупать продукты в интернете
12:34
Весь мир
Алжирских популярных блогеров задержали после дорогостоящего обмана с обучением в России
12:33
Общество
Более 55 пациентов умерли от коронавируса в Петербурге за сутки
12:32
Спорт
Вторая ракетка мира Медведев снялся с турнира в Роттердаме
Все новости

Минск направил Киеву ноту протеста из-за пересекшего границу Белоруссии беспилотника ВСУ

Политика
Минск направил Киеву ноту протеста из-за пересекшего границу Белоруссии беспилотника ВСУ
wikimedia.org  /  Гомоатрокс / CC-BY-SA-3.0

Минск, 3 февраля. Белоруссия заявила Украине протест из-за запуска разведывательного дрона ВСУ, пересекшего белорусскую госграницу.

В сообщении МИД Белоруссии говорится, что в связи с инцидентом ведомство вызвало посла Украины Игоря Кизима, которому был заявлен решительный протест. Отмечается, что 24 января украинский беспилотник пересек белорусскую границу, после чего военные принудительно его посадили.

«На основе анализа данных бортовой аппаратуры доподлинно установлено, что он был запущен с территории Украины в целях проведения нелегальной разведывательной деятельности над военным полигоном Брестский», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Минск, где у него запланирована встреча с белорусским лидером Александром Лукашенко. Стоит отметить, что в феврале состоятся совместные военные учения ВС РФ и Белоруссии, передает «Царьград».

Вернуться назад
Все новости / Политика / Минск направил Киеву ноту протеста из-за пересекшего границу Белоруссии беспилотника ВСУ
украина белоруссия беспилотник мид Простест
Комментировать