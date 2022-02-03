Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 20:19
20:18
Политика
Зеленский: Киев положительно воспринял предложение Эрдогана «помирить» Украину и Россию
20:16
Спорт
Президент Сербии заявил, что болел за Медведева в финале Australian Open
20:16
Происшествия
Огонь охватил пристройку к Богоявленскому кафедральному собору в центре Москвы
20:13
Армия
Ростех завершит испытания предназначенной для ВДВ самоходки «Лотос» в 2022 году
20:13
Весь мир
Разведка США раскрыла возможную причину «гаванского синдрома»
20:11
Шоу-бизнес
Брат музыканта Владимира Кузьмина оказался в больнице после запоя из-за конфликта с женой
20:09
Экономика
Банк России запретит нефинансовым организациям работать с иностранной валютой
20:06
Происшествия
Ростовчанин зарезал приятеля, расчленил и выбросил в мусор
20:04
Политика
Блогер Шарий высмеял внезапную пропажу Зеленского на встрече с Эрдоганом
20:04
Происшествия
Бывшего главного бухгалтера ростовского МФЦ заподозрили в присвоении 680 тысяч рублей
Все новости

Еще больше рук: зачем Варшава готовится к сценарию массового наплыва украинцев в Польшу

Политика
Еще больше рук: зачем Варшава готовится к сценарию массового наплыва украинцев в Польшу
pixabay.com  / 

Если Киев пойдет на провокацию на линии соприкосновения, на разморозку конфликта в Донбассе, это действительно приведет к отъезду массы граждан из страны. Например, от новых волн мобилизации. Такое мнение ФАН высказал политический обозреватель газеты «Взгляд» Михаил Мошкин.

Наплыв украинцев

Власти Польши рассматривают сценарий массового наплыва украинских граждан в страну. Такое заявление сделал директор Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

По его словам, Варшава не исключает возможности миграции украинцев и готовится к подобному развитию событий.

Еще больше рук: зачем Варшава готовится к сценарию массового наплыва украинцев в Польшу
Федеральное агентство новостей /

«Конечно, эти варианты берутся во внимание нашими властями. Президент консультируется по этим вопросам с правительством, кабмин готовит связанные с этим действия. Такой вариант массового наплыва мы должны принимать во внимание», — сказал Солох.

Покровительство Лондона и Варшавы

Как заметил Михаил Мошкин, с одной стороны, это сообщение прозвучало в контексте непрекращающейся информационной атаки — потока заявлений о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину. Одновременно с заявлением о готовности к потокам украинских беженцев глава того же Бюро национальной безопасности Павел Солох проинформировал, что польская сторона передаст ВСУ боеприпасы для систем противовоздушной обороны — в свете все того же «готовящегося вторжения». Премьер-министр Матеуш Моравецкий пообещал Украине поставки польских ПЗРК и других вооружений. А где война — там и потоки беженцев, так что логика прозвучавшего в Варшаве заявления вполне понятна.

«С другой стороны, если Киев пойдет на провокацию на линии соприкосновения, на разморозку конфликта в Донбассе, а значит, и на дальнейшую дестабилизацию на самой Украине, то это действительно, со всей очевидностью, приведет к отъезду массы граждан из страны, например от новых волн мобилизации. И Польша, судя по заявлению премьера Моравецкого, готова принять новых гастарбайтеров. И в дополнение к тем 1,5 миллиона украинцев, которые уже живут и трудятся в этой стране», — пояснил Михаил Мошкин.

Еще больше рук: зачем Варшава готовится к сценарию массового наплыва украинцев в Польшу
Федеральное агентство новостей /

Он напомнил, что в интервью киевскому интернет-изданию «Левый берег» Моравецкий, похваставшись устойчивостью польской экономики, заявил:

«Украинцы знают, что в Польше они всегда найдут убежище. А польские предприниматели ценят украинских работников — ожидаем, что из года в год потребуется еще больше рук».

«Судя по заявлениям Зеленского о формировании нового формата отношений Украины с Польшей (а также, что, пожалуй, более важно, с Великобританией) в виде некоего тройственного союза, Киев явно рассчитывает на покровительство Лондона и Варшавы. Что касается поляков, они — что очевидно — уже готовы использовать такое стремление Украины к собственной выгоде», — заключил Михаил Мошкин.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Еще больше рук: зачем Варшава готовится к сценарию массового наплыва украинцев в Польшу
польша украина
Комментировать