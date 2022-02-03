Объем ипотечных сделок с частными домами снизился в России по итогам 2021 года

Москва, 3 февраля. Количество ипотечных займов на индивидуальное жилищное строительство, земельные участки и готовые дома сократилось в 2021 году на 11%. Об этом сообщается в исследовании ДОМ.РФ и Frank RG.

В 2020 году было выдано 42 тыс. таких кредитов, а в 2021 году всего 37 тыс. на 120 млрд рублей. Доля кредитов на ИЖС, земельные участки и готовые дома в общей выдаче ипотеки за год также упала — на 0,4%, до 2% в количественном выражении. При этом в денежном выражении она возросла на 0,1% — до 2,2%.

Наибольшая часть таких кредитов (28,1 тыс. на 94,3 млрд рублей) была выдана на готовые коттеджи: это 1,7% от суммарного объема выдачи ипотек. На ИЖС было получено только 9 тыс. ссуд на 26 млрд рублей (0,5% от целого объема выдачи ипотек).

Президент России Владимир Путин распорядился обеспечить доступность ипотечных кредитов на индивидуальное жилищное строительство. Об этом говорится на официальном сайте Кремля.