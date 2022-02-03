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Лукашенко намерен выкупить у РФ участвующую в учениях «Союзная решимость — 2022» технику

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 12:25
Армия
Лукашенко намерен выкупить у РФ участвующую в учениях «Союзная решимость — 2022» технику
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 3 февраля. Белоруссия планирует закупить у России новейшее вооружение, образцы которого примут участие в учениях «Союзная решимость — 2022», заявил президент республики Александр Лукашенко.

Об этом белорусский лидер сообщил в ходе встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Он отметил, что эта сделка важна для Союзного государства в связи с последними действиями стран НАТО.

Ранее военнослужащие Вооруженных сил России и Белоруссии отработали первые маневры в ходе совместных учений «Союзная решимость — 2022».В тренировках принимали участие мотострелковые подразделения, экипажи танков, боевых машин пехоты, расчеты противотанковых ракетных комплексов и артиллерии.

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россия белоруссия лукашенко вооружение
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