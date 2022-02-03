Хованцев назвал оптимальным состав биатлонной сборной России на смешанную эстафету ОИ

Москва, 3 февраля. Экс-тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал состав команды на смешанную эстафету в рамках Олимпийских игр в Пекине.

Специалист назвал оптимальным состав сборной России по биатлону. При этом он указал, что есть вопросы по прилетевшей Пекин утром Евгении Буртасовой.

«Вопрос только по Буртасовой. Она только недавно прилетела, после дороги. В смешанной эстафете она могла бы выступить, потому что у нее идет стрельба. Даже ветер сильно не мешает ей», — передает слова экс-наставника национальной команды «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что на смешанную эстафету пекинских Игр заявлены Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Смешанная эстафета запланирована на 5 февраля, старт — в 12:00 по московскому времени.

Напомним, биатлонистка Буртасова в четверг прилетела в Пекин для участия в Олимпиаде. Спортсменка заменила заразившуюся коронавирусом Валерию Васнецову.