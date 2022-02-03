Алтайская каратистка Татьяна Зябкина взяла золото на международном рейтинговом турнире в Испании

Памплона, 3 февраля. С 28 по 30 января в Испании прошли международные рейтинговые соревнования по карате WKF в рамках серии «Karate 1» среди спортсменов старше 18 лет. В турнире участвовали больше 500 спортсменов из 56 стран, сообщает «Алтайская правда». Победительница турнира — каратистка из Алтайского края, уроженка села Ребриха Татьяна Зябкина.

Татьяна выиграла пять поединков, одолев в полуфинале спортсменку из Германии, а в финале — из Шотландии. Победа дала Татьяне необходимый рейтинг, чтобы подняться в Премьер-Лигу. Соревнования «Karate 1» — второй по значимости после чемпионата мира турнир, а Премьер-лига — самая статусная категория серии, в которой участвуют спортсмены из первой сотни мирового рейтинга.

Ранее ФАН рассказывал об успехе российского теннисиста Аслана Карацева. Он стал победителем турнира серии ATP в Сиднее.