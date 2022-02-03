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Гроб с телом Виктора Мережко под аплодисменты вынесли из Дома кино в Москве

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 12:19
Общество
Гроб с телом Виктора Мережко под аплодисменты вынесли из Дома кино в Москве
TACC  /  Щербак Александр

Москва, 3 февраля. Гроб с телом именитого режиссера и сценариста Виктора Мережко вынесли под аплодисменты из здания Дома кино, где проходила церемония прощания.

Траурная церемония, на которой присутствовали многочисленные поклонники, друзья, коллеги, родные и близкие, прошла в московском Доме кино. На сцену выходили звезды отечественного кинематографа, которые с особой теплотой вспоминали о режиссере. После завершения гражданской панихиды гроб с телом артиста под овации вынесли на улицу.

Мережко похоронят на Троекуровском кладбище. Он будет покоиться вместе с супругой Тамарой, которой не стало в 1997 году.

Знаменитого режиссера не стало 30 января. Он умер на 85-м году жизни от тяжелых последствий коронавируса. Мережко известен своими сценарными работами «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Здравствуй и прощай».

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