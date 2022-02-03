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Прокурор Аризоны обвинил Байдена в лицемерии из-за отправки войск на Украину

Весь мир
Прокурор Аризоны обвинил Байдена в лицемерии из-за отправки войск на Украину
Global Look Press  /  CNP/AdMedia / CNP/AdMedia

Финикс, 3 февраля. Прокурор Аризоны Марк Брнович обвинил в «лицемерии» президента США Джо Байдена в связи с его заявлением о военной помощи Украине. Главной обличитель штата считает, что администрация неправильно расставляет приоритеты на фоне миграционного кризиса на границе.

Брнович в комментарии журналистам заявил, что Байдену необходимо посетить границу, чтобы увидеть «разрушения», которые администрация нанесла Аризоне. По его мнению, вина за миграционный кризис лежит «исключительно на президенте», и поэтому смешать фокус внимания на Украину в настоящее время бессмысленно.

«Я думаю, что это высшая степень лицемерия. Президент готов рискнуть нашими детьми, чтобы обезопасить украинскую границу. А тем временем миллионы наркотиков хлынули через южную границу. Миллионы людей в стране находятся в опасности в результате неспособности администрации Байдена обеспечить порядок нашей собственной границы», — сказал он.

Кризис на границе

В США в настоящее время наблюдается миграционный кризис: лагеря временного содержания переполнены, а беженцы продолжают прибывать. В сентябре более 15 тысяч человек, преимущественно выходцев из Гаити, создали стихийный лагерь под мостом в Дель-Рио, штате Техас. Попытки контролировать численность беженцев привели к нескольким крупным скандалам и критике миграционной политики Байдена.

Рост потоков беженцев напрямую связан с тем, что действующий президент аннулировал меры против нелегального переселения, принятые Дональдом Трампом. Решение Байдена не депортировать несовершеннолетних привело к росту числа детей, которые самостоятельно переходят границу и остаются на американской территории. В октябре 2021 года количество задержанных беженцев выросло на 128% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 164 тысячи человек.

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беженцы сша украина
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