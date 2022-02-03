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Лента
03 февраля 14:16
14:14
Общество
В Самарской области проходит акция «Подслушай незнакомца»
14:13
Политика
Путин назвал хорошим темп продвижения торгово-экономического сотрудничества РФ и Аргентины
14:10
Происшествия
Расстрелявшего из дробовика беременную собаку живодера ищут в Оренбурге
14:10
Общество
Депутаты Самарской губдумы согласились на дресс-код и штрафы
14:10
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В московском Доме кино прошла церемония прощания с Виктором Мережко
14:08
Шоу-бизнес
Мы на карантине: актриса Диана Пожарская рассказала, как отмечает свое 30-летие
14:06
Общество
Февраль в центре Европейской части России будет немного солнечнее января
14:04
Общество
Астрономы лаборатории РАН предупредили о начале новой магнитной бури на Земле
14:03
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«Этот день в истории». Что произошло 3 февраля, праздники, факты, люди

Видео

Следите за новыми выпусками передачи «Этот день в истории», чтобы всегда оставаться в курсе интересных праздников и событий.

Как вы смотрите на то, чтобы исключить из своей речи все бранные слова? Попробуйте хотя бы на один день и увидите, как изменится ваш образ мышления. Во всем мире сегодня проходят мероприятия по борьбе с матом.

Наверное, каждый житель нашей планеты сможет напеть мотив свадебного марша. 3 февраля 1809 года родился его создатель Феликс Мендельсон. Кстати, известное на весь мир произведение изначально было написано не для церемоний бракосочетания, а для спектакля «Сон в летнюю ночь».

В 1972 году стартовали зимние Олимпийские игры в Японии. Тогда победу одержала сборная СССР, получив в два раза больше золотых медалей, чем остальные лидирующие команды.

Другие интересные факты об этих событиях вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».

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