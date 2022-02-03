«Этот день в истории». Что произошло 3 февраля, праздники, факты, люди

Следите за новыми выпусками передачи «Этот день в истории», чтобы всегда оставаться в курсе интересных праздников и событий.

Как вы смотрите на то, чтобы исключить из своей речи все бранные слова? Попробуйте хотя бы на один день и увидите, как изменится ваш образ мышления. Во всем мире сегодня проходят мероприятия по борьбе с матом.

Наверное, каждый житель нашей планеты сможет напеть мотив свадебного марша. 3 февраля 1809 года родился его создатель Феликс Мендельсон. Кстати, известное на весь мир произведение изначально было написано не для церемоний бракосочетания, а для спектакля «Сон в летнюю ночь».

В 1972 году стартовали зимние Олимпийские игры в Японии. Тогда победу одержала сборная СССР, получив в два раза больше золотых медалей, чем остальные лидирующие команды.

Другие интересные факты об этих событиях вы узнаете в новом выпуске передачи «Этот день в истории».