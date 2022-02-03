Командир батальона «Спарта» вызвал украинского боксера Кличко на бой в Донбассе

Украинский боксер Владимир Кличко подал документы для вступления в бригаду территориальной обороны Киева. В свою очередь известный командир батальона «Спарта» Владимир Жога вызвал его на бой в районе Донецкого аэропорта. Об этом комбат написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Герой Донецкой Народной Республики Владимир Жога прочитал новость о том, что Владимир Кличко записался добровольцем на фронт. Данная ситуация его сильно возмутила, поэтому он вызвал украинского боксера на реальный бой в районе Донецкого аэропорта.

«Если Владимир это сделал всерьез, а не для дешевого и псевдопатриотического пиара, я как защитник Донбасса приглашаю его на реальный бой на реальном фронте. В районе Донецкого аэропорта, например. Выбор оружия — пистолет, автомат, снайперская винтовка или любое другое средство огневого поражения — готов оставить за оппонентом. Должно быть, американские инструкторы уже научили знаменитого спортсмена обращаться с этими взрослыми игрушками», — написал комбат.

Офицер армии ДНР заявил и о том, что Владимир Кличко своими действиями поставил под удар свой спортивный авторитет, записавшись добровольцем в ряды территориальной обороны Киева.

«Так что, Владимир, если у вас хватит мужества и вы действительно собрались воевать не только на словах — милости просим. Все детали по нашему с вами бою готов обсудить в абсолютно любое время. Если же вы записались в тербат для того, чтобы набрать банальные политические очки, то остается лишь посочувствовать вашим поклонникам», — заявил он.

Личная страница в социальной сети / Владимир Жога

Владимир Жога также сообщил о том, что, скорее всего, при первом же залпе артиллерийских орудий Владимир Кличко и другие украинские политики, призывающие к войне, покинут территорию своей страны.

«В итоге ваше пустое бряцание оружием приведет лишь к тому, что при первом же артиллерийском разрыве в пригородах Киева вы окажетесь в очереди из тех, чьи бизнес-джеты спешно будут покидать Украину, за которую вы так самоотверженно собрались воевать в составе тербата», — резюмировал он.

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