Москва, 3 февраля. Киев активно готовится к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. Пересечение военнослужащими ВСУ линии разграничения может стать спусковым крючком к началу войны.

В интервью «МК» политолог Дмитрий Абзалов объяснил, с чего начнется масштабное нападение ВСУ на Донбасс. По его словам, Киев может применить запрещенные Минскими соглашениями виды вооружений, чтобы прорвать линию обороны на юго-востоке страны. Эксперт не исключает, что агрессия может начаться с удара РСЗО «Град» по населенным пунктам ЛДНР.

Абзалов убежден, что о скором начале наступления украинских войск будет свидетельствовать появление вблизи линии соприкосновения представителей высшего командования ВСУ. Он предполагает, что военные действия могут начаться сразу после открытия Олимпиады в Пекине.

Стоит отметить, что в республиках Донбасса неоднократно заявляли о систематическом нарушении Киевом режима прекращения огня. Подразделения ВСУ практически ежедневно подвергают обстрелам территории ЛДНР. По имеющейся информации, на линии соприкосновения на текущий момент скопилась большая группировка украинских военных.

Ранее сообщалось, что Украина перебросила в Донбасс 120 тысяч силовиков. По словам экспертов, попытка штурма приведет к полному разрыву Минских соглашений, передает «Царьград».