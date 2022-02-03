Режиссер Герасимов признался, каким запомнит сценариста Виктора Мережко

Москва, 3 февраля. Церемония прощания с режиссером Виктором Мережко прошла в московском Доме кино. Постановщик Евгений Герасимов почтил память покойного артиста в траурной речи.

Автор картины «Родня» Виктор Мережко скончался в возрасте 84 лет. Близкие и коллеги присоединились к гражданской панихиде, где простились с режиссером. Его гроб установили на сцене, куда скорбящие вышли, чтобы почтить память драматурга.

Так, режиссер Евгений Герасимов отметил, что картины его коллеги можно отличить даже по репликам и пересматривать бесконечно. Постановщик также рассказал, каким запомнит покойного режиссера, передает Teleprogramma.pro.

«Мой первый фильм был снят по его сценарию. Еще днем в день его ухода я хотел позвонить. Думал встретиться. Твои картины останутся в памяти друзей навсегда. Это был очень цельный человек, верный своему делу, жене и детям. Добрый, искренний. И он всегда проявлял себя как настоящий мужчина», — поделился режиссер.

После завершения церемонии гроб с телом Мережко проводили из Дома кино пол аплодисменты скорбящих. Режиссер будет похоронен на Троекуровском кладбище рядом с супругой.