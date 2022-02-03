Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 12:47
12:44
Весь мир
Премьер Мали поблагодарил общественников за поддержку временного правительства
12:41
Весь мир
Fides: жители Мали доверяют временному правительству республики
12:40
Происшествия
Пожар произошел на канатной дороге в кузбасском поселке Шерегеш
12:40
Экономика
Вдумчивое регулирование криптовалюты станет сигналом инвестирования в экономику России
12:39
Спорт
Боец MMA Петр Ян пообещал, что Стерлинг будет плакать
12:36
Спорт
Алтайская каратистка Татьяна Зябкина взяла золото на международном рейтинговом турнире в Испании
12:35
Экономика
Жители России стали чаще покупать продукты в интернете
12:34
Весь мир
Алжирских популярных блогеров задержали после дорогостоящего обмана с обучением в России
12:33
Общество
Более 55 пациентов умерли от коронавируса в Петербурге за сутки
12:32
Спорт
Вторая ракетка мира Медведев снялся с турнира в Роттердаме
Все новости

Режиссер Герасимов признался, каким запомнит сценариста Виктора Мережко

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 12:12
Общество
Режиссер Герасимов признался, каким запомнит сценариста Виктора Мережко
Global Look Press  /  Viktor Chernov

Москва, 3 февраля. Церемония прощания с режиссером Виктором Мережко прошла в московском Доме кино. Постановщик Евгений Герасимов почтил память покойного артиста в траурной речи.

Автор картины «Родня» Виктор Мережко скончался в возрасте 84 лет. Близкие и коллеги присоединились к гражданской панихиде, где простились с режиссером. Его гроб установили на сцене, куда скорбящие вышли, чтобы почтить память драматурга.

Так, режиссер Евгений Герасимов отметил, что картины его коллеги можно отличить даже по репликам и пересматривать бесконечно. Постановщик также рассказал, каким запомнит покойного режиссера, передает Teleprogramma.pro.

«Мой первый фильм был снят по его сценарию. Еще днем в день его ухода я хотел позвонить. Думал встретиться. Твои картины останутся в памяти друзей навсегда. Это был очень цельный человек, верный своему делу, жене и детям. Добрый, искренний. И он всегда проявлял себя как настоящий мужчина», — поделился режиссер.

После завершения церемонии гроб с телом Мережко проводили из Дома кино пол аплодисменты скорбящих. Режиссер будет похоронен на Троекуровском кладбище рядом с супругой.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Режиссер Герасимов признался, каким запомнит сценариста Виктора Мережко
режиссер прощание мережко
Комментировать