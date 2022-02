Франция призвала к реструктуризации Миссии ООН в Ливии

Нью-Йорк, 3 февраля. Франция заявила о необходимости реструктуризации Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ).

Это произошло на последнем заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации в североафриканской стране. Представитель Парижа в СБ Натали Бродхерст подтвердила поддержку своего государства задач МООНПЛ и проголосовала за продление ее мандата до конца апреля 2022 года.

Французский дипломат подчеркнула необходимость того, чтобы Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш без промедления назначил специального посланника в Ливии в целях предоставить Миссии все доступные инструменты для реализации своей посреднической роли. Бродхерст выразила сожаление по поводу того, что Совет Безопасности не достиг договоренности о продлении полномочий Миссии на более продолжительный срок, призвав при этом Совет Безопасности реструктурировать МООНПЛ после окончания ее полномочий в апреле 2022 года.

Libya is at a critical point in its political transition.



