Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 12:47
12:44
Весь мир
Премьер Мали поблагодарил общественников за поддержку временного правительства
12:41
Весь мир
Fides: жители Мали доверяют временному правительству республики
12:40
Происшествия
Пожар произошел на канатной дороге в кузбасском поселке Шерегеш
12:40
Экономика
Вдумчивое регулирование криптовалюты станет сигналом инвестирования в экономику России
12:39
Спорт
Боец MMA Петр Ян пообещал, что Стерлинг будет плакать
12:36
Спорт
Алтайская каратистка Татьяна Зябкина взяла золото на международном рейтинговом турнире в Испании
12:35
Экономика
Жители России стали чаще покупать продукты в интернете
12:34
Весь мир
Алжирских популярных блогеров задержали после дорогостоящего обмана с обучением в России
12:33
Общество
Более 55 пациентов умерли от коронавируса в Петербурге за сутки
12:32
Спорт
Вторая ракетка мира Медведев снялся с турнира в Роттердаме
Все новости

Франция призвала к реструктуризации Миссии ООН в Ливии

Весь мир
Франция призвала к реструктуризации Миссии ООН в Ливии
Федеральное агентство новостей  /  publicdomainpictures.net / wikipedia.org

Нью-Йорк, 3 февраля. Франция заявила о необходимости реструктуризации Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ).

Это произошло на последнем заседании Совета Безопасности, посвященном ситуации в североафриканской стране. Представитель Парижа в СБ Натали Бродхерст подтвердила поддержку своего государства задач МООНПЛ и проголосовала за продление ее мандата до конца апреля 2022 года.

Французский дипломат подчеркнула необходимость того, чтобы Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш без промедления назначил специального посланника в Ливии в целях предоставить Миссии все доступные инструменты для реализации своей посреднической роли. Бродхерст выразила сожаление по поводу того, что Совет Безопасности не достиг договоренности о продлении полномочий Миссии на более продолжительный срок, призвав при этом Совет Безопасности реструктурировать МООНПЛ после окончания ее полномочий в апреле 2022 года.

 

 

По ее словам, Ливия переживает критический этап с момента срыва выборов, не состоявшихся в назначенную дату, 24 декабря. Бродхерст подчеркнула, что Совбез должен призвать граждан страны разрешить свои разногласия для проведения выборов в кратчайшие сроки в соответствии с согласованной ранее дорожной картой.

В понедельник вечером Совет Безопасности проголосовал за продление мандата Миссии ООН по поддержке Ливии до 30 апреля после интенсивных споров между государствами-членами. В частности, на этой дате настаивала Москва. Российские политики и эксперты назвали решение Совбеза дипломатическим успехом РФ.

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Франция призвала к реструктуризации Миссии ООН в Ливии
оон ливия франция
Комментировать