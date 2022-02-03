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Bloomberg: теплая зима спасет Европу от затяжного энергокризиса

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 12:09
Экономика
Bloomberg: теплая зима спасет Европу от затяжного энергокризиса
Федеральное агентство новостей

Нью-Йорк, 3 февраля. Энергокризису в Европе предсказали скорое завершение из-за теплой зимы, передает агентство Bloomberg. Метеорологические службы сообщают, что в феврале погода будет мягче, что снизит спрос на газ. 

Как рассказал старший метеоролог Maxar Стивен Сильвер, вторая половина месяца также будет теплее, чем обычно. Самая мягкая погода ожидается в Северной и Центральной частях Евросоюза. В некоторых районах ФРГ температура поднимется на три градуса выше нормы. Потепление произойдет за счет североатлантической осцилляции, способствующей влажной и мягкой зимней погоде.

Таким образом, это позволит ЕС справиться с энергетическим кризисом, который поставил под удар потребителей и привел к росту счетов за отопление и электричество. Холодная зима 2021 года привела к тому, что страны Европы израсходовали практически все запасы голубого топлива в подземных хранилищах. Нарастить объемы до нужного уровня за год не удалось из-за сокращения поставок.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель ранее заявил, что Россия не имеет отношения к снижению экспорта голубого топлива. Европа, по его словам, не приняла никаких мер для предотвращения ситуации с дефицитом сырья.

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