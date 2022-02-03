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Посол России в Японии Галузин резко ответил на критику своего американского коллеги из-за Курил

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 12:14
Политика
Посол России в Японии Галузин резко ответил на критику своего американского коллеги из-за Курил
wikipedia.org  /  Public Domain

Токио, 3 февраля. Российский посол в Токио Михаил Галузин прокомментировал слова своего американского коллеги Рама Эмануэля, заявившего о неподходящем моменте для якобы угроз в адрес Японии.

По словам Галузина, ошибки в выборе времени нет. Он подчеркнул, что российская сторона не признает территориальные притязания, противоречащие закону, на принадлежащие ей Южные Курилы. Это касается и Дня северных территорий, отметил посол.

Ранее сообщалось, что действия властей официального Токио по отношению к Киеву идут вразрез с «духом добрососедских отношений между РФ и Японией». Соответствующее заявление сделал Галузин во время своего выступления в клубе иностранных журналистов.

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