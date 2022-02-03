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Мирные жители погибли в результате операции ВС США на северо-западе Сирии

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 12:27
Весь мир
Мирные жители погибли в результате операции ВС США на северо-западе Сирии
Федеральное агентство новостей  / 

Идлиб, 3 февраля. Подразделения сил специальных операций США провели крупномасштабную операцию на северо-западе Сирийской Арабской Республики минувшей ночью. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Миссия прошла успешно. Жертв среди американцев не было. Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления», — указано в пресс-релизе.

Операция была проведена близ границы провинций Алеппо и Идлиб. Пентагон не предоставил никаких подробностей о целях налета и жертвах среди боевиков и гражданских лиц.

Как отмечает канал Al Arabiya, несколько вертолетов приземлились в районе населенного пункта Атма, расположенного на границе с Турцией. Жители рассказали, что слышали массированную стрельбу во время операции, что указывает на столкновения американцев с экстремистами.

Согласно информации агентства Reuters, целью ВС США был некий «иностранец», связанный с группировкой «Аль-Каида»1 (запрещена в РФ). В соцсетях предположили, что речь может идти о террористе Таукире Шарифе, известном как Абу Хусам Аль-Британи (гражданин Великобритании). Однако тот заявил, что больше не проживает в Атме и не имеет никакого отношения к происходящему.

По данным Al Jazeera, в результате нападения погибли по меньшей мере 12 человек, включая трех женщин и семь детей. При этом нет точной информации о том, были ли ликвидированы радикалы.

Старший научный сотрудник Вашингтонского института Ближнего Востока Чарльз Листер сообщил со ссылкой на слова местных жителей о том, что операция в Идлибе длилась более двух часов.

«Очевидно, они хотели, чтобы тот, кто был [целью], остался жив. Похоже, это самая крупная операция такого рода со времен рейда на [Абу Бакра] аль-Багдади», — отметил специалист.

Местные жители рассказали, что застали крупное наземное наступление, и американские войска, используя громкоговорители, просили женщин и детей покинуть этот район.

СМИ сообщают, что произошел по крайней мере один крупный взрыв. Известно, что у одного из американских вертолетов, участвовавших в налете, возникла механическая неполадка, и его пришлось уничтожить.

Провинция Идлиб и прилегающая к ней территория в основном удерживаются группировкой «Хайят Тахрир аш-Шам»1 (ХТШ, запрещена в РФ), которая до 2016 года была частью «Аль-Каиды».

Несколько иностранных боевиков, отколовшихся от ХТШ, создали группировку «Хурас ад-Дин» (запрещена в РФ), которая в последние годы была объектом нападений коалиции во главе с США. В течение многих лет американские военные в основном использовали беспилотники для уничтожения ведущих боевиков «Аль-Каиды» на севере Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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сша сирия идлиб
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