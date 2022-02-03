Политолог Куликов предсказал реакцию США на главную хитрость Москвы в ультиматуме по безопасности

Вашингтон, 3 февраля. Американцы до сих пор не раскусили главную хитрость России с требованиями по гарантиям безопасности и явно не готовы к тому, что их ждет.

США все еще уверены в том, что ведут с Россией тонкую игру, затягивая переговоры по гарантиям безопасности, что приведет в итоге к уступкам со стороны Москвы. Но Вашингтон с самого начала совершил огромную ошибку, приняв действия РФ за ситуативную реакцию на манипуляции американцев в Европе. Поэтому они и верят в то, что полностью контролируют ситуацию. А ведь в истории с ультиматумом Москвы изначально все было не так. Выдвигая свои требования США и НАТО, Россия была уверена в том, что Белый дом ответит категорическим отказом. Именно от этого и отталкивается многоходовая операция, которая нацелена не только на трансформацию системы глобальной безопасности, но и на изменение существующего миропорядка.

Главную хитрость предъявленного американцам ультиматума в эфире канала «Соловьев LIVE» раскрыл политолог Дмитрий Куликов, иронично отметив, что разобраться в тонкостях геополитической операции Москвы США не помог даже самый что ни на есть прозрачный намек, прозвучавший на фоне предстоящей Олимпиады и встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина в Пекине.

Федеральное агентство новостей /

Как известно, помощник российского президента Юрий Ушаков накануне сообщил журналистам, что по итогам встречи будет сделано совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, о глобальном, устойчивом развитии. Куликов отметил, что речь идет о трансформации нынешнего миропорядка, к чему США и подводили последние два месяца.

«Вашингтон ответил так, как того хотела Россия. Мы и хотели, чтобы они категорически отказались от наших принципиальных требований. Таков был изначальный план, о чем американцы до сих пор не догадываются. И когда до американцев дойдет, что мы хотели, чтобы они отказались и это будет использовано против них, это будет эффект разорвавшейся бомбы в Овальном кабинете. Гегемона подвинут, даже не спрашивая. Они будут в тихом ужасе и это мягко сказано. Я примерно представляю, что будет дальше. Будет заявление российского и китайского лидеров, и оно будет фундаментальным в перспективе как минимум нескольких десятилетий. А после этого заявления Владимир Владимирович расскажет о тех мерах, которые мы предусмотрели в ответ на отказ американцев принять наши требования. То есть они получат не только укрепившийся, консолидированный союз России и Китая, но и жесткие контрмеры на все их враждебные действия последних десятилетий», — проанализировал ситуацию Дмитрий Куликов.

Эксперт повторил, что главной целью и, соответственно хитростью (так как США ничего не поняли) поставленного ультиматума были ответные меры и глобальные изменения, обещанные Россией. Вашингтон аккуратно подвели к нужной точке, поддерживая их уверенность в том, что у них все схвачено, а буквально через несколько дней поставят перед фактом.

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