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Индекс деловой активности в сфере услуг РФ вырос по итогам января

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 12:06
Экономика
Индекс деловой активности в сфере услуг РФ вырос по итогам января
pexels.com  /  Snapwire

Москва, 3 февраля. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ увеличился в январе 2022 года до 49,8 пункта против 49,5 пункта в декабре 2021 года. Об этом сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на повышение деловой активности, а ниже этого уровня — на ее замедление. Так, в России наблюдается наиболее медленное сокращение деловой активности за четыре месяца, свидетельствует информация агентства.

Согласно данным IHS Markit, характер снижения обусловлен медленным падением клиентского спроса. Также выявлено, что число новых компаний сократилось самыми низкими темпами за последние три месяца.

Чистый отток предприятий в минувшем году уменьшился в четыре раза относительно 2020 года и составил 152 тысячи компаний, следует из данных ФНС.

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