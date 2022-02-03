Уфолог Ник Поул предрек гибель человечества после контакта с внеземными цивилизациями

Москва, 3 февраля. Контакт человечества с внеземными цивилизациями может закончиться совершенно печально. Британский уфолог Ник Поул спрогнозировал мгновенную гибель людей после встречи с инопланетянами.

Существование космических пришельцев уже давно волнует умы не только ученых, но и простых обывателей. Из года в год специалисты, любители и энтузиасты не оставляют попыток выйти на связь с жителями других планет и галактик.

Ник Поул, будучи экспертом по инопланетянам, объяснил, чем может завершиться такое стремление человечества. Свои выводы уфолог строит на основе личного опыта, полученного в том числе во время сотрудничества с правительством Великобритании для изучения неопознанных летающих объектов, передает Fact Store.

По его словам, ничего хорошего от контакта с инопланетянами ожидать не стоит. Поул предрек человечеству мгновенную гибель от «рук» пришельцев. Эксперт уверен, что представители внеземной цивилизации могут прилететь только с одной целью: завоевать нашу планету.

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Уфолог смоделировал сценарий развития событий, сравнив инопланетян с колонизаторами XV века, чуть ли не истребивших коренной народ тех земель, поскольку у них не было достойного оружия для своей защиты. То же самое может произойти и с человечеством, если оно когда-нибудь столкнется с пришельцами из космоса.

Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан ранее рассказал о повреждениях мозга у людей, которые стали свидетелями НЛО. По его словам, МРТ показало наличие рубцов на поверхности органа.