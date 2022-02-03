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Некоторым жителям России начислят по 13,9 тысячи рублей в феврале

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 12:02
Экономика
Некоторым жителям России начислят по 13,9 тысячи рублей в феврале
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 февраля. Ежемесячное пособие на ребенка предоставляется некоторым жителям России при определенных условиях, сообщается на официальном сайте Пенсионного фонда.

ПФР выделяет сумму в размере 13 900 рублей для предоставления россиянкам, родившим ребенка. Деньги выдаются, если отец ребенка отправился на военную службу по призыву.

Для получения государственной поддержки, человеку необходимо подать соответствующее заявление в клиентскую службу Пенсионного фонда по месту жительства. В необходимый пакет документов также должны быть включены свидетельство о рождении ребенка и подтверждение прохождения армейской службы отцом малыша.

Отдельно отмечается, что выплата распространяется только на срочную службу. Если отец учится в военном училище, либо проходит обучение на военной кафедре, то деньги не предоставляются. А получить соцпомощь могут мать ребенка, либо его официальный опекун. Заявление же подается после рождения сына или дочери.

В начале 2022 года пособие достигало в объеме 12 870 рублей. Однако в феврале была проведена индексация выплат, в результате чего его размер вырос до 13 894 рублей.

Пенсионный эксперт Сергей Власов недавно объяснил, как гражданам, которые получают государственную финансовую поддержку по старости, использовать справку для увеличения выплат на 8,7 тыс. рублей.

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