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Политолог Полетаев не исключил прорыва в отношениях между Россией и Казахстаном

Политика
Политолог Полетаев не исключил прорыва в отношениях между Россией и Казахстаном
Федеральное агентство новостей

Алма-Ата, 3 февраля. Россия и Казахстан могут подписать соглашения, которые будут иметь прорывное значение для сотрудничества сторон. Таким мнением поделился руководитель общественного фонда «Мир Евразии» Эдуард Полетаев.

Эксперт выступил на фоне прокатившейся по Казахстану волне протестов. Он подчеркнул, что в этой ситуации Москва проявила себя как проводник безопасности для государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Политолог также предсказал судьбу российско-казахстанских отношений.

Политолог Полетаев не исключил прорыва в отношениях между Россией и Казахстаном
Федеральное агентство новостей /

«Россия останется важнейшим геополитическим и экономическим партнером Казахстана. У нас растет двусторонний товарооборот, почти на 30%, в рамках ЕАЭС у нас тоже растет и товарооборот, и торговля с внешними партнерами... Я думаю, что когда в середине февраля состоится визит нашего президента по приглашению (российского коллеги. — Прим. ФАН) Владимира Путина, состоится подписание важных и всеобъемлющих соглашений», — констатировал Полетаев.

Соглашения станут прорывом для Москвы и Нур-Султана. Однако пока их форма неизвестна, добавил эксперт.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о предстоящем визите президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в РФ. Поездка состоится в феврале, добавил представитель Кремля.

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Казахстан путин полетаев
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